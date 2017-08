Reforma de unidade de saúde vai garantir melhor atendimento à comunidade do Silvia Regina

A obra de ampliação e reforma da Unidade Básica e Saúde da Família (UBSF) Drª Eleonora Moura Quevedo – no Bairro Silvia Regina – vai garantir mais qualidade no atendimento aos moradores da região. A ordem de serviço foi assinada em solenidade na manhã desta terça-feira (22) e a expectativa é que a obra seja concluída ainda neste ano.

Moradores da região contam que a reforma e ampliação são mais que aguardada já que a unidade de saúde atende não apenas quem mora no Silvia Regina como todos os bairros no entorno.

“Queremos agradecer esta obra que esperamos há mais de 15 anos. O UBSF Silvia Regina é uma mãe, atende todos os bairros em volta. O fluxo de gente aqui é muito grande. São 12 bairros que chegam e recebem atendimento. A comunidade toda só tem a agradecer”, afirma o presidente do Bairro Silvia Regina, David Gouveia.

A obra a ser executada na unidade faz parte do Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde (Requalifica UBS) e é uma das estratégias do Ministério da Saúde para a estruturação e o fortalecimento da Atenção Básica.

Por meio do programa, o Ministério da Saúde propõe uma estrutura física das unidades básicas de saúde acolhedoras e dentro dos melhores padrões de qualidade que facilite a mudança das práticas das equipes de Saúde.

O secretário municipal de Saúde Pública, Marcelo Vilela, explica que a gestão tem que estar em sintonia com a comunidade. “Tem que adaptar a política de saúde para cada região. É isso que a gente tem procurado fazer, fazendo reuniões técnicas com os gerentes, com o Conselho Municipal de Saúde, apresentando o que pode ser implementado, o que pode ser tirado, sempre dentro das possibilidades. Com a união de todos vamos construindo a saúde pública de forma coletiva. É muito importante que cada gerente conheça a comunidade, converse com os conselheiros e construa uma saúde cada vez mais viável para a população. A população não escolhe ficar doente, ela fica doente e busca a saúde pública”, salienta Marcelo Vilela.

O secretário lembra ainda que a atual gestão ao assumir a Prefeitura, em época de muita crise federal, estadual e municipal, pegou muitas obras inacabadas e vem trabalhado para concluir todas. “A gente tem que assumir o compromisso do que pode fazer. Esse posto assim como outros já estava acordado no passado, mas felizmente não acontecia. Hoje estamos aqui para cumprir o que estava contratado. A gente está fazendo na medida que pode fazer”, esclarece.

Com a ampliação de 544m², a unidade passará a contar com mais um consultório odontológico com três cadeiras, um consultório indiferenciado, uma sala de atividade coletiva e um banheiro adaptado para Portadores de Necessidades Especiais (PNE). A área construída atual é de 598,97m.

Vereador em Campo Grande e médico da unidade de saúde Wilson Sami diz ser uma satisfação a assinatura da ampliação que é um marco para a comunidade. “Toda a reforma traz benefícios, mas a ampliação tem que trazer também os anseios da comunidade. A gestão do Marquinhos Trad veio em um momento em que a Prefeitura está quebrada, mas eu acredito que ano que vem será uma ano de bonança, de valorização para os profissionais da saúde. Falamos muito em humanização da saúde, mas a humanização não e só para quem vem com suas doenças, mas para quem está na retaguarda. Não tenho duvida que este momento é muito importante para nós”, diz.

A obra está orçada em R$158 mil, sendo R$100,7 mil do Ministério da Saúde e R$57,3 mil da Prefeitura de Campo Grande.

Para o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, a retomada da obra é mais um presente que entregamos para Campo Grande neste mês de aniversário. “É uma ampliação e esperamos concluir ainda este ano, com a reforma, a população será muito melhor assistida”, finaliza.

A unidade está localizada na rua Capibaribe, 101 – bairro Silvia Regina.

