Reforma da Previdência é discutida em Audiência Pública na OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), por meio da Comissão de Direito Previdenciário promoveu, na última quarta-feira (22), audiência pública para discutir a Reforma da Previdência (PEC 287/16), que está prestes a ser votada no Congresso Nacional. Por ser um tema polêmico e que diz repeito a toda sociedade, a OAB/MS se comprometeu a realizar o debate para esclarecimento do assunto. Para discorrer sobre o tema, foram convidados palestrantes de Brasília, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Com as novas regras, o governo pretende fixar idade mínima de 65 anos para requerer a aposentadoria e elevar o tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos. Neste caso, o trabalhador receberá 76% do valor da aposentadoria – que corresponde a 51% da média dos salários de contribuição, acrescidos de um ponto percentual desta média para cada ano de contribuição. A cada ano que contribuir a mais, o trabalhador terá direito a um ponto percentual.

“Se as novas regras forem aprovadas, para o trabalhador receber a aposentadoria integral, precisará contribuir por 49 anos, ou seja, a soma dos 25 anos obrigatórios e 24 a mais. Muitas pessoas sequer vão usufruir da aposentadoria, considerando o grau de informalidade nos empregos e ainda empresas que não contribuem e o trabalhador só fica sabendo quando for tarde demais”, explicou Carolina Hernandes Grassi – atuante no Jurídico do Senado Federal, que palestrou sobre idade mínima, expectativa de vida e equiparação de gênero na previdência.

A Presidente do Instituto Brasileiro do Direito Previdenciário, Jane Berwanger, discursou sobre o Déficit da Previdência, a Desvinculação das Receitas da União e a Desoneração. “A reforma vem sendo sustentada pelo governo por dois aspectos: os chamados déficits da previdência e a questão demográfica, ou seja, para o governo, as pessoas estão vivendo mais tempo e estariam se aposentando muito cedo, mas o problema agora é econômico. Devido ao número grande de desemprego, houve diminuição na contribuição. O que se espera é que depois da crise, a economia aqueça e a equação volte a melhorar. Estão se utilizando de um problema de agora para dizer que a previdência vai quebrar e não é bem assim”, explicou.

Para Jane, a desvinculação das receitas da união pode aliviar o rombo da previdência, assim como proteger a arrecadação da seguridade social e cobrar dívidas que ultrapassam bilhões de reais. “Temos bilhões de reais desvinculados, desonerados. O pior efeito é a desvinculação das receitas da união. Recursos que são jogados pelo governo e que deveriam ser protegidos para a previdência. Tenho uma grande preocupação da forma que isto está sendo propagandeado pelo governo, falando desta forma sobre o problema previdenciário, está afastando as pessoas da previdência de forma definitiva. Se a pessoa não vê futuro na previdência, vai procurar outras formas de aposentar, aí sim poderá fazer com que o problema da previdência se torne real”, avaliou.

O advogado Rodrigo Telles apresentou o tema Reforma da Previdência sob o aspecto da Aposentadoria Rural e Benefício de Prestação Continuada. “Esta Reforma é totalmente descabida quando pensamos em uma uniformização das regras para todos os trabalhadores. O trabalhador que fica no escritório é diferente daqueles que lidam na área rural, de sol a sol, todos os dias”, disse. Com a Reforma, os agricultores familiares passariam a seguir a mesma regra da idade mínima dos segurados urbanos. Atualmente, eles podem se aposentar com idade reduzida.

Para o presidente da Seccional, Mansour Karmouche, o erro de administração dos governantes não pode ser jogado para a sociedade pagar. “Não podemos sanar dividas decorrentes da incompetência dos nossos governantes com o trabalho digno das pessoas. A OAB tem o posicionamento contrário sobre a Reforma Previdenciária nos moldes que foi apresentada. Este debate visa fortalecer o nosso entendimento acerca deste assunto e vamos levar ao Conselho Federal a visão sobre a Reforma Previdenciária com uma formatação aqui de Mato Grosso do Sul. Esse é nosso papel de fazer a defesa da sociedade”.

Participaram também do debate o secretário geral, Marco Aurélio de Oliveira Rocha e o diretor tesoureiro Stheven Razuk, além do presidente da Comissão de Direito Previdenciário, Reinaldo Monteiro. O convite foi estendido para representantes do legislativo e sociedade civil.

