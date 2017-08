Reforço de segurança em presídios provoca onda de ataques no interior do Acre

A força-tarefa criada pelo governo do Acre para combater as facções criminosas na capital, Rio Branco, forçou atentados incendiários para o interior. Na madrugada desta terça-feira, 8, três ônibus escolares do município de Porto Acre foram incendiados.

Em Senador Guiomard, cidade próxima à capital, uma fábrica de reciclados também foi incendiada. Em Tarauacá, município mais a oeste do Acre, foi registrada uma tentativa de incêndio a um ginásio esportivo, uma residência e um quiosque.

Nos últimos três dias, a polícia prendeu 29 pessoas. Outros 23 detentos foram transferidos para o presídio de segurança máxima Antônio Amaro Alves, localizado em Rio Branco.

Os atentados incendiários, de acordo Secretaria de Estado de Segurança, são entendidos como retaliação à instalação dos bloqueadores de sinal de celular feita na semana passada.

O governo do Acre tem encontrado dificuldade em responsabilizar criminalmente as empresas que têm garantido o sinal, por não encontrar na legislação federal a tipificação do crime. O governo afirma que já espera esse tipo de reação.

A prefeitura de Rio Branco contabilizou os prejuízos para o transporte coletivo na capital. Desde o início do ano, já são nove ônibus com perda total em função dos incêndios. Nas contas da prefeitura, são R$ 2 milhões de prejuízos para as empresas.

Veja Também

Comentários