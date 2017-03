Reflexo social da ética empresarial e institucional é debatido em Campo Grande

Iniciativa que busca promover a integridade, a ética e a transparência no ambiente empresarial brasileiro. Este é o objetivo do programa Empresa Pró-Ética apresentado, nesta quarta-feira (29), a lideranças de diversos segmentos sul-mato-grossenses. O evento foi realizado pelo Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, FIEMS – Federação das Indústrias de MS, Sebrae/MS – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Sul e Fecomercio/MS – Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Para o presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, eventos como este trazem tranquilidade para o setor produtivo. “Mato Grosso do Sul é referência de produtividade e de produção. Nós temos, sem dúvida, uma carne qualidade irretocável”, afirmou Saito, que também ressaltou a atuação do Governo Federal na resposta sobre a questão da operação da Polícia Federal: “Agradeço a celeridade que o Ministério [Mapa] trabalhou em relação à imagem da carne”.

Já o presidente da Fiems, Sérgio Longen, aproveitou o tema do evento para falar dos efeitos na sociedade brasileira: “O Brasil pode mudar. Nosso País pode ser reconstruído”. Do mesmo modo, o presidente da Fecomercio, Edison Araújo, salientou: “Temos que do nosso País um lugar melhor para viver e trabalhar”.

Responsável por apresentar o programa Empresa Pró-Ética, o ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, Torquato Lorena Jardim, afirmou que “o Brasil está sendo passado a limpo” em razão das operações anticorrupção e intolerância da sociedade à atos ilícitos.

Jardim explicou que o programa é uma via de duas mãos. “As empresas que recebem o selo Pró-Ética serão divulgadas como as que se destacam nas melhores práticas de integridade o que, com toda certeza, traz prestígio [...] precisamos conhecer a viabilidade do setor privado”.

O programa Empresa Pró-Ética é uma conjugação de esforços entre os setores público e privado para promover no País um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente.

Veja Também

Comentários