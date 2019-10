Referência por aprimorar Gestão Pública, Escolagov comemora 19 anos

Os 19 anos da Fundação foram festejados durante a entrega do Prêmio sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública na última quinta-feira (24) - Foto: Divulgação

Reconhecida pelas iniciativas de aprimoramento da Gestão Pública, a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) completa neste sábado (26), 19 anos. Presente no dia a dia dos servidores públicos estaduais, com a oferta de cursos presenciais e a distância, a Fundação também integra as discussões sobre as políticas de desenvolvimento e valorização das categorias.

“A Escolagov desempenha um importante papel na administração pública estadual. Somente nos últimos quatro anos e meio foram mais de 17 mil servidores capacitados. Um número expressivo e que representa a preocupação das unidades em atender as atuais exigências do Serviço Público”, destaca o diretor-presidente Wilton Paulino Junior.

De acordo com Paulino, além das formações ofertadas em diversas modalidades, a Escolagov tem ampliado suas parcerias para atender de forma efetiva os Planos Anuais de Desenvolvimento dos Servidores (PADES), a exemplo da Plataforma Corporativa formalizada recentemente, iniciativa que reúne nove unidades gestoras que utilizam de forma compartilhada o Portal da Escolagov.

“São muitas as ações que temos liderado para fortalecer a Gestão Pública Estadual”, afirma, elencando ainda parcerias com instituições de ensino que concedem descontos para servidores e dependentes, as ações de municipalização que descentralizam a oferta de cursos, além de parcerias importantes como a firmada com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).

Outro destaque que marca as comemorações de 19 anos da Escolagov é a oferta da primeira pós-graduação direcionada exclusivamente aos servidores públicos. A especialização lato sensu em Gestão de Pessoas será lançada na próxima terça-feira (29), no auditório da Acadepol. “Temos a felicidade de comemorar quase duas décadas de existência como uma escola de nível superior”, celebra.

“Servidores qualificados buscam soluções criativas para melhorias nos processos de trabalho e nesse sentido, não há dúvidas da importância da qualificação do capital humano para melhorar a eficiência da administração estadual”, reforça o secretário Roberto Hashioka, titular da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) ao parabenizar Escolagov.

Os 19 anos da Fundação foram festejados durante a entrega do Prêmio sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública na última quinta-feira (24), com bolo comemorativo e integração dos vencedores da premiação, além do anúncio de bolsas de estudo que serão concedidas pela Fundect na Edição 2020, ocasião que a Fundação comemora duas décadas.

“Também estamos presentes como organizadores, através da SAD, nesta relevante ação do Governo do Estado. Um reconhecimento importante aos nossos servidores que, assim como nós, estão engajados na construção de um Mato Grosso do Sul moderno, inovador”, conclui.

Já dando início às comemorações de 20 anos, a Escolagov também lançou Selo Comemorativo alusivo à data, desenvolvido pelo servidor Victor Figueiras que integra a equipe de servidores desde o início das atividades da Fundação.