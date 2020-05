Referência no combate ao covid: Nioaque ganha 3 veículos zero para saúde

A Prefeitura de Nioaque adquiriu 03 veículos 0 km (modelo Ônix) - Foto: Divulgação

No dia 20 de Maio, a Prefeitura de Nioaque adquiriu 03 veículos 0 km (modelo Ônix), para atender demandas da saúde municipal. Os recursos são provenientes do Governo do Estado (dois veículos), e Ministério da Saúde (um), com articulação do Prefeito Valdir Júnior.

O Prefeito enfatiza que a saúde sempre foi uma das prioridades de sua gestão, com a obra da maternidade municipal a todo vapor (Reivindicação antiga da população), e ampla reforma na Unidade de Saúde local, que funcionará uma farmácia 24 horas.

Combate ao Covid-19

Sem nenhum caso registrado como positivo até o momento, Nioaque é referência no combate ao Covid-19 no estado. Com medidas restritivas, flexibilização de decretos municipais e trabalho de conscientização dos munícipes.

Desde o dia 18 de Maio, está sendo realizada pela Prefeitura de Nioaque um controle sanitário em dois pontos-chaves da cidade. em parceria com a Polícia Militar, Exército e demais parceiros na ação.

Ressalta-se que na região Sudoeste atualmente há muitos casos positivos de Coronavírus, como por exemplo Guia Lopes da Laguna, Jardim e Bontio. Mas Nioaque teve todos os casos notificados descartados, por ter dado negativo nos exames laboratoriais.