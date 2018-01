Reestruturação no sistema de pré-matrículas possibilita o acompanhamento online

A nossa prioridade é ouvir os conhecedores do negócio, que são os órgãos, para sempre atendê-los da melhor forma possível, afinal são eles que estão em contato direto com o cidadão”, ilustra Paulo Fernando - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Com a proximidade do ano letivo, a procura pelas matrículas aumenta. Pensando nisso, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), atualizou o sistema de matrículas para a realização das inscrições dos alunos que estão na fila de espera dos Centros de Educação Infantil (Ceinf).

Uma das inovações do sistema é a “Área do Candidato”, que possibilita ao interessado o acompanhamento online, desde o cadastro até o encaminhamento do aluno. “Antes os pais ou responsáveis legais pela criança eram avisados por telefone, um processo moroso que dificultava o andamento das solicitações. Hoje, a automatização favorece ambos os lados, proporcionando economia, transparência e celeridade na metodologia”, explica o diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Cardoso.

Para a Chefe da Divisão da Central de Matrículas, Adriana Cedrão, a participação da Agetec foi essencial. “Tendo em vista as inovações do programa de matrícula que facilita o atendimento do município ao cidadão, o trabalho da Agetec é de fato importantíssimo para o seguimento do trabalho”, diz.

Doações de notebooks

No final do ano passado, os Correios em Mato Grosso do Sul doaram para a Prefeitura equipamentos de informática. As máquinas foram recondicionadas, formatadas e tiveram algumas peças substituídas para melhorar o desempenho.

Hoje, parte delas já está à disposição do cidadão na Central de Matrículas da Secretaria Municipal de Educação (Semed). “É uma marca dessa gestão inovar, muito pela estrutura precária que nos foi deixada e a quantidade mínima de recursos para investimentos. A nossa prioridade é ouvir os conhecedores do negócio, que são os órgãos, para sempre atendê-los da melhor forma possível, afinal são eles que estão em contato direto com o cidadão”, ilustra Paulo Fernando.

Os pais ou responsáveis legais que desejarem uma vaga no Ceinf e ainda não possuem cadastro, devem entrar em contato com a Central de Matriculas pelo site www.matriculasreme.capital.ms.gov.br e realizarem o procedimento. Mais informações pelo número 0800 615 1515. A ligação é gratuita.