Reeducandos são premiados em concurso da nova logomarca da Feira do Artesão Livre

Campo Grande (MS) – Reeducandos que participaram do concurso que definiu a nova logomarca da Feira do Artesão Livre e conquistaram as três primeiras colocações foram premiados. Ao todo, foram inscritos 47 trabalhos e realizado nos presídios de Campo Grande no período de 18 a 29 de março.

O primeiro e segundo lugar ficou com o interno Oséias Souza Carvalho, do Instituto Penal de Campo Grande (IPCG) e a terceira colocação foi para a interna Nair Chaves Velasques, que cumpre pena no regime semiaberto. Além dos certificados de participação, receberam kits de alimentação e de beleza, respectivamente.

A iniciativa foi realizada pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) em parceria com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Poder Judiciário, Defensoria Pública e Conselho da Comunidade de Campo Grande – entidades responsáveis pela organização da Feira do Artesão Livre.

Conforme a titular da 50ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, promotora Renata Ruth Fernandes Goya Marinho, esse concurso foi inédito e lançado para ser construído algo representativo, simbólico e que expressasse o significado da feira na visão do próprio interno: “Lançamos o desafio e os reeducandos aceitaram bem, confesso que estou muito feliz com o resultado; inclusive durante a feira do Dia das Mães, pretendemos expor alguns dos desenhos confeccionados para esse concurso, foram trabalhos muito bons e que valem a pena a sociedade conhecer”, revelou a promotora de justiça.

Para o vencedor das duas primeiras colocações, o sentimento que fica é de gratidão: “Não imaginava que ganharia, foi uma surpresa muito boa. O que me inspirou no desenho foi a liberdade, e sempre falo que temos duas chances de sair daqui – ou pulando o muro ou usando a imaginação e foi nessa opção que sempre busco me inspirar”, conta.

O reeducando Oséias, 29 anos, também participa do grupo de arteterapia realizado pelo Módulo de Saúde do Complexo Penitenciário, conduzido pela psicóloga Rozimeire Zeferino, onde realiza pinturas em tela e em porcelana.

Emocionada durante a entrega do brinde, a interna Nair Chaves agradeceu a iniciativa e destacou a importância de oferecer oportunidade a pessoas em situação de prisão: “Só precisamos de uma chance para recomeçar, e encontrei muito apoio desde o regime fechado até aqui no semiaberto, realizei diversos cursos na área da beleza e culinária e só tenho a agradecer”, disse, afirmando que transmitiu no desenho tudo aquilo que aprendeu dentro do presídio.

Para a escolha do desenho, foi realizada uma comissão julgadora formada por representantes de cada instituição e analisaram três critérios: relação com o tema do evento, clareza da comunicação e criatividade.

A logomarca vencedora será utilizada no material de divulgação das próximas edições da feira e a execução dos trabalhos foi coordenada pelos chefes dos setores de trabalho das unidades penais.

Representando a direção da Agepen, o chefe de Gabinete, Pedro Carrilho de Arantes, parabenizou todos os envolvidos empenhados nessa ação. “A colaboração do Ministério Público tem sido muito importante para o desenvolvimento dessa exposição que leva valorização ao trabalho de reinserção dos apenados, agradeço o trabalho dos servidores penitenciários que se dedicam com profissionalismo e seriedade; parece singela essa homenagem que estamos fazendo aqui hoje, mas marca essa conquista deles e pode fazer a diferença na vida desses internos”, complementou.

Também participaram da premiação, a diretora de Assistência Penitenciária da Agepen, Elaine Arima Xavier Castro; a chefe da Divisão de Trabalho, Elaine Cecci; a diretora do Módulo de Saúde, Angélica Rosa de Almeida; o diretor do Instituto Penal de Campo Grande, Francisco Sanábria; a diretora do presídio feminino de regime semiaberto e aberto da capital, Cleide Santos do Nascimento Freitas; além de agentes penitenciários.

Feira do Artesão Livre

Realizada desde 2014, a Feira do Artesão Livre tem como objetivo expor à população trabalhos desenvolvidos pelos detentos nas unidades prisionais de Mato Grosso do Sul, possibilitando a profissionalização na área de artesanato; comercialização das peças e geração de renda para pessoas em situação de privação de liberdade.

Anualmente, são realizadas duas exposições – em alusão ao Dia das Mães e Natal. Em todas as edições, a organização procura proporcionar novidades para chamar a atenção e fomentar o envolvimento dos participantes.

Este ano, a 10ª Edição da Feira do Artesão Livre será realizada de 8 a 10 de maio, das 12h às 18h, no átrio do Fórum de Campo Grande.

Texto e Fotos: Tatyane Santinoni – Agência Estadual do Sistema Penitenciário (Agepen).