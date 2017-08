Senar oferece curso de artesanato com palha aos detentos de Jardim

Palhas de milho agora podem se transformar em artesanatos nas mãos de reeducandos do Estabelecimento Penal “Máximo Romero”, em Jardim, graças a um curso oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), em parceria com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e o Sindicato Rural local.

Ao todo, 10 internos participaram da oficina de artesanato em palha de milho, que foi realizada neste mês e teve carga horária total de 32h. Durante cinco dias, a instrutora do Senar, Rosita das Graças Teixeira, ensinou aos detentos técnicas de transformar a palha, que iria para o lixo, em arte, unindo sustentabilidade e reinserção social. Diversos objetos de decoração foram confeccionados, entre eles bonecas, quadros e rosas.

Segundo o diretor do EPMR, Maycon Roslen de Melo, as capacitações que são oferecidas no presídio contribuem para que os internos acreditem em um futuro diferente, descubram novas habilidades e se sintam mais valorizados. “Para dar continuidade aos trabalhos já ministrados, no próximo mês, já temos a previsão para outro curso, no qual serão aperfeiçoadas as técnicas em palha de milho e ensinados novos métodos”, explica.

Para o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, proporcionar novos ensinamentos preparam os custodiados para a vida em liberdade. “Inovar as parcerias e incentivar os internos a participarem de diferentes cursos os capacitam para o mercado de trabalho, além de contribuir como fonte alternativa na geração de renda familiar”, finaliza.

Uma solenidade marcou o encerramento do curso de artesanato em palha de milho e contou também com a presença da secretária de Assistência Social de Jardim, Rosineide Maciel da Silva, entre outras autoridades.

Texto e foto: Tatyane Santinoni – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)

