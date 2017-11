Reeducandas do semiaberto da Capital discutem políticas públicas de gênero e empoderamento feminino

Campo Grande (MS) – Por meio de parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e a Fundação Ulysses Guimarães (FUG), internas do Estabelecimento Pena Feminino de Regimes Semiaberto, Aberto e de Assistência às Albergadas de Campo Grande (EPFRSAA-CG) participaram na noite dessa quarta-feira (8.11) de uma capacitação sobre Políticas Públicas de Gênero.

Segundo a chefe da Divisão de Educação da Agepen, Rita de Cássia de Souza Argôlo Fonseca, a iniciativa foi a primeira de uma série de ações e cursos que serão ministrados pelo convênio em presídios, em novembro e dezembro deste ano, com o intuito de proporcionar conhecimento e qualificação a custodiados. Dentre as qualificações ofertadas também estão temas como “Dicção e Oratória”, “Cidadania” e “Saúde da Mulher”. Os internos participantes terão direito a certificado e à remição da pena.

Ministrada pela mediadora Aline Balta, a apresentação no semiaberto feminino contou com a participação do coordenador de cursos da fundação, Nelson Batistote, e do colaborador Márcio Poldoski. Para tratar sobre as Políticas Públicas de Gênero, o conteúdo abordou parte da história das mulheres no Brasil e conceitos como empoderamento, igualdade e equidade de gênero. Além disso, desmembrou temáticas como violência contra as mulheres, saúde, direitos sexuais e reprodutivos e mercado de trabalho.

De acordo com a diretora (em exercício) do estabelecimento, Cleide Santos do Nascimento Freitas, a próxima qualificação da FUG no presídio acontece nesta sexta-feira (10.11) e envolverá aulas de oratória e dicção. “É muito importante esse tipo de ação aqui no estabelecimento prisional para que possam capacitá-las, e para que se sintam integradas”, destacou.

Conforme parceria entre a Agepen e a Fundação, a intenção é que vários cursos da grade curricular sejam oferecidos dentro das penitenciárias da Capital e do interior. Os trabalhos são coordenados pela Diretoria de Assistência Penitenciária da Agepen, por meio da Divisão de Educação.

Responsáveis pela realização do curso no EPFRSAAA-CG: Márcio Poldoski, Cleide Nascimento, Rita Fonseca, Nelson Batistote e Aline Balta.

Texto e foto: Keila Oliveira – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)