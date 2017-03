Reduzir déficit comercial é prioridade, diz conselheiro econômico de Trump

O diretor do recém criado Conselho Nacional de Comércio dos Estados Unidos, Peter Navarro, afirmou nesta segunda-feira que o governo do presidente Donald Trump vai fazer da redução do déficit comercial uma de suas prioridades.

Discursando em um evento com economistas, Navarro, o conselheiro econômico do presidente, afirmou que os EUA enfrentam um crescentes desafios econômicos e até de segurança por parte de seus principais parceiros comerciais, como a China e Alemanha.

"Os déficits bilaterais são uma questão importante, e é de interesse crítico econômico e de segurança reduzi-los dentro de uma corrente maior de comércio", afirmou Navarro.

Navarro, que é forte crítico dos déficits comerciais e escreveu diversos livros com críticas à China, voltou à carga contra a segunda maior economia do mundo, afirmando que ela põe em risco à segurança norte-americana ao controlar empresas de alimentos, tecnologia e manufatura.

Navarro afirmou que uma grande meta do governo é restaurar a capacidade do país em produzir todos os insumos industriais, e não apenas montá-los no fim.

Além da expansão dos acordos bilaterais, Navarro ofereceu poucos detalhes sobre como pretende reduzir esse endividamento. Ele notou, por outro lado, que os EUA deveriam impor "tarifas sobre manipuladores do câmbio", mas não disse se isso se aplicaria à China. Fonte: Dow Jones Newswires.

