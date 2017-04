Redução nos juros do FCO auxilia MS a aplicar integralmente R$ 2,2 bi em novos investimentos

Campo Grande (MS) – O Conselho Monetário Nacional reduziu a taxa de juros do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) em meio ponto percentual, em média, dos financiamentos que forem contratados junto às instituições financeiras que lidam com o Fundo a partir de 1º de abril deste ano. Com isso, as faixas das taxas de juros do FCO Empresarial recuaram de 10% a 17,65% para 9,5% a 16,90% ao ano, dependendo da modalidade de financiamento.

A medida, de acordo com o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck dá ainda mais competitividade ao FCO e contribui para que o governo do Estado cumpra a meta de aplicar 100% dos R$ 2,2 bilhões do Fundo destinados a Mato Grosso do Sul neste ano. Nos primeiros meses de 2017, já foram aprovados R$ 450 milhões em cartas consulta somente do setor empresarial do Estado.

“A redução das taxas de juros do FCO Empresarial é uma notícia excelente para quem está interessado em investir em um novo negócio ou ampliar sua atividade. O governador Reinaldo Azambuja já havia se reunido com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles e solicitado essa redução. Com a queda da Selic e a projeção de inflação para este ano, nossa expectativa era de um corte maior. Mesmo assim, a ação do governo federal ocorre foi um passo importante”, comenta o secretário Jaime Verruck.

Marcelo Armôa – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

Foto: Nolli Correa

