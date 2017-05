Rede Solidária prorroga prazo para doação de livros didáticos

Foi prorrogado para até o dia 31 deste mês o prazo para doação de livros na campanha "Doe futuro, doe livros", promovida pelo Rede Solidária, projeto social realizado pelo Governo do Estado.

O objetivo é arrecadar dois mil exemplares para equipar as duas bibliotecas do projeto. A campanha teve início em 23 de abril e tinha encerramento previsto para a sexta-feira (5). Entretanto, a quantidade de doações não chegou perto do esperado e a data para entrega de exemplares foi estendida até o final do mês.

"Percebemos que o interesse dos mais jovens pela leitura vem diminuindo e o jeito de incentivar a leitura é ofertando livros e atividades relacionadas à leitura", afirma a coordenadora executiva do Rede Solidária, Marta Helena Andrade.

Quem quiser colaborar doando obras infantis pode procurar as unidades do Rede Solidária de Campo Grande para fazer as entregas. As escolas do Rede ficam no Jardim Noroeste, na rua da Conquista, 683, e no bairro Dom Antônio Barbosa, na rua Adelaide Maia Figueiredo, 1879.

Veja Também

Comentários