Rede Solidária promove ação conjunta com SESAU, Cruz Vermelha e Bombeiros no combate a dengue

Campo Grande (MS) – Incentivar o combate da proliferação do mosquito Aedes aegypti através de ação contínua de eliminação de criadouros e divulgação de meios para controle. Esse foi o objetivo da ação conjunta entre a Cruz Vermelha, Secretaria Municipal de Saúde Pública (SESAU), Bombeiros e do programa Rede Solidária do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

A ação contou com a participação de crianças e adolescentes atendidos no projeto, bem como as famílias e foi aberta a todos os moradores da região, que é umas das áreas com grande índice de infestação da Capital. “O bairro Dom Antônio está entre as regiões mais atingidas pela infestação do mosquito que transmite a dengue, chikungunya e zika, por isso é tão importante levar informação e conscientização principalmente para os jovens que serão formadores de opinião e já terão em sua rotina o hábito de manter seus ambientes livres de focos de criadouros”, afirma Geremias Ferreira, representante da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais da SESAU, que palestrou aos participantes sobre os danos que as doenças transmitidas pelo mosquito podem trazer a pessoa infectada, bem como boas práticas de combate e prevenção.

A Cruz Vermelha levou aos participantes informações sobre o uso de inseticidas, repelentes e como deve ser feito o uso. “Esse é um projeto que levamos para várias regiões da cidade, ensinando a população como deve ser ministrado o uso de inseticidas, bem como o uso correto do repelente. Hoje também vamos ensinar como fazer em casa uma armadilha para ajudar na diminuição da proliferação do mosquito”, destaca o Presidente da Cruz Vermelha de Mato Grosso do Sul, Tácito Nogueira que diz ser de fundamental importância a Parceria com o Governo no Estado e demais entidades no combate à dengue.

Os participantes receberam da Cruz Vermelha, kits de repelentes e inseticidas e também produziram uma armadilha para o mosquito. “Uma vez feita a armadilha, a pessoa deve eliminar qualquer tipo de local que possa servir de criadouro, sendo assim os mosquito vai procurar a armadilha para botar os ovos e uma vez que os ovos caem e se desenvolvem na água no fundo do pote eles ficam presos no recipiente”, ensina Tácito. Responsável pelo Projeto Bombeiros do Amanhã na Unidade I do Rede Solidária, o Soldado Stênio Felix destaca a importância de abordar o tema com as crianças e adolescentes. “Nosso trabalho é de incentivo a disciplina e respeito, através de atividades lúdicas com as crianças e jovens, sendo o combate à dengue uma questão de educação e conscientização, nada melhor que trazer para o projeto essa ação para multiplicar as práticas de prevenção e combate”, afirma.

Dessa primeira ação conjunta será deliberado um dia de combate externo, em que as crianças e adolescentes do Rede Solidária em conjunto com as entidades, vão visitar as casas do bairro para incentivar as práticas aprendidas dentro do projeto.

“Será um momento importante, principalmente para os nossos jovens e crianças, onde eles vão ter a responsabilidade de levar a população uma informação, de ser eles os protagonistas da ação, fortalecendo os vínculos com a família, com os amigos e com a comunidade de um modo geral, que é o que tanto buscamos no programa. Preparar essas crianças e adolescentes para a vida em sociedade e que eles se sintam parte importante dela”, diz Cristina Meza, Diretora do Rede Solidária Unidade I.

Deise Helena – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Fotos: Assessoria