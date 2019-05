Rede Solidária debate temas para conscientizar crianças sobre abuso e exploração sexual

O Rede Solidária está com programação com foco na conscientização sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. As atividades acontecem dentro do Maio Laranja, mês dedicado ao combate, prevenção e conscientização deste crime.

A ideia é levar o debate às crianças, jovens e adultos que frequentam as atividades no Projeto, que é desenvolvido pelo Governo do Estado em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

A assistente social e diretora do Rede Solidária, Maria Cristina Meza, fala sobre as atividades que serão promovidas nas duas unidades do Projeto.

Cristina Meza observa que com as atividades desenvolvidas, o público-alvo poderá ser agente multiplicador das informações adquiridas.

Em todo Brasil, o mês de maio foi escolhido com o objetivo de alinhar as ações de combate ao tema com o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, lembrado no dia 18. Em Mato Grosso do Sul a data faz parte do calendário estadual como “Maio Laranja – Contra o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes” através da Lei Estadual n° 5.118.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo