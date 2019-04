Rede Solidária comercializa produtos para Páscoa na 81ª Expogrande

Toda renda será revertida para as comemorações da data no projeto

Campo Grande (MS) – O programa Rede Solidária está presente na edição deste ano da Expogrande, no estande do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com espaço destinado à comercialização de produtos com temática pascal. A renda será destinada para as comemorações e atividades da semana da Páscoa promovida todos os anos para as crianças, adolescentes e famílias que são assistidos pelo projeto gerenciado pela Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

Estão sendo comercializados produtos que tem como matéria prima o chocolate. São colombas pascais, cupcakes, ovos de páscoa recheados, ovos de chocolate, cestas de páscoa entre outras opções para saborear ou presentear. “Na Expogrande temos a oportunidade de mostrar o trabalho de várias mães que estiveram conosco no Rede Solidária fazendo os cursos de panificação e de conservação de ovos de Páscoa. Isso tem ajudado muitas famílias a construírem uma nova história, mudar a sua realidade, gerando mais oportunidades a cada um dos beneficiários do programa.

É gratificante ver que o Governo do Estado tem auxiliado na construção de um novo horizonte para essas famílias e isso nos motiva a continuar investindo cada vez mais. O Rede Solidária é isso, um novo recomeço para cada um dos que passam pelo projeto”, analisa a coordenadora executiva do Programa, Marta Helena.

Na tarde desta sexta-feira (5.4) as crianças que praticam Karatê e os adolescentes que fazem aulas de percussão visitaram a feira e demonstraram um pouco das atividades desenvolvidas nas oficinas oferecidas pelo projeto. Durante toda a programação da 81ª Expogrande as crianças e adolescentes atendidos no Rede Solidária participarão da feira com visitação assistida por tutores e também com apresentações culturais das oficinas promovidas nas unidades do projeto com esporte, dança e música.

Texto e fotos: Deise Helena – Rede Solidária/ Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

Foto em destaque: Adolescentes da percussão conheceram a estrutura da feira e demonstraram sua arte.