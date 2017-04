Rede Solidária abre campanha para arrecadar dois mil livros infantojuvenis

Campo Grande (MS) – Até o dia três de maio o Programa Rede Solidária recebe a doação de livros infantojuvenis para compor o acervo das duas unidades, localizadas nos bairros Dom Antônio Barbosa e Noroeste, na Capital. As doações podem ser sobre temas variados como poesia, literatura infantil, dramaturgia, artes, ficção e não ficção, entre outros, e entregues nos locais citados no fim do texto.

Pesquisa de 2016 do Instituto Pró-Livro, realizada pelo Ibope, aponta que 44% da população brasileira não lê e 30% nunca adquiriu um livro. Muitos dos entrevistados apontaram que houve falta de incentivo à leitura.

Conforme a coordenadora do Programa Rede Solidária, Marta Helena, a campanha vem justamente para impulsionar o gosto pela leitura. “As unidades do Rede atendem muitas pessoas, entre crianças e adolescentes, de 6 a 18 anos, e suas respectivas famílias, promovendo educação e cidadania como base do desenvolvimento social e humano, por meio de vários projetos que incentivam a prática esportiva, cultura e qualificação profissional, no intuito de fortalecer os direitos sociais. Com esses livros que pretendemos arrecadar, vamos impulsionar ainda mais a formação humana dessas crianças e jovens”, destacou.

Rede Solidária

Abrigado em locais estratégicos, o Programa do Governo do Estado, criado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), traz novas perspectivas às famílias que residem nas regiões que atua, como a região do Bairro Dom Antônio Barbosa e Jardim Noroeste.

O Programa, que é executado em parceria com empresas privadas, entidades sociais e voluntários, atende crianças acima de seis anos, adolescentes, jovens e adultos que estejam em risco social. Famílias beneficiárias do Programa Vale Renda são o principal público-alvo do Rede Solidária. A meta é alicerçar e capacitar essas famílias para que tenham autonomia econômica e assim não dependam de programas sociais.

As doações podem ser de livros novos ou usados, desde que possibilitem a leitura integral do conteúdo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3344-0870.

Pontos para entrega das doações

Rede Solidária unidade I – Ruth Cardoso: Rua Adelaide Maia Figueiredo, n. 1879 Bairro Dom Antônio Barbosa.

Rede Solidária unidade II – Íria Leite Vieira: Rua da Conquista, n. 649 Bairro Jardim Noroeste.

Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast): Parque dos Poderes – Bloco III.

Escola Municipal Professora Ione Catarina Gianotti Igydio: Rua Dois Irmãos, s/n – Jardim Noroeste.

Escola Municipal Senador Rachid Saldanha Derzi: Rua Dois Irmãos, s/n – Jardim Noroeste.

Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade: Av. Orlando Darós, 143 – Parque Res. Maria Aparecida Pedrossian.

Escola Máxima: Rua Goiás, 782 – Jardim dos Estados.

