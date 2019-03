Rede Hemosul precisa, com urgência, de doadores tipo “O” negativo

O Hemosul alerta toda a população sul-mato-grossense sobre a necessidade de doação de sangue “O” Negativo. Mayra Franceschi, responsável pela comunicação do órgão, pede para que os interessados em ajudar na recomposição dos estoques deste tipo sanguíneo compareçam às unidades de coleta.

Mayra explica que o sangue “O” Negativo é importante porque quando não há tempo de descobrir o tipagem sanguínea de uma vítima de acidente grave, por exemplo, ele é utilizado.

Lembrando que para doar sangue é preciso seguir algumas regras: estar munido com documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista. Ter entre 16 e 69 anos, pesar 55 kg ou mais, e estar bem alimentado para doar sangue.

Informações sobre as unidades de coleta de Mato Grosso do Sul e horários de atendimento estão disponíveis no site www.hemosul.ms.gov.br.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)