Rede de Saberes promove I Seminário de Mulheres Indígenas em MS

Dourados (MS) – No mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, a Rede de Saberes promove o I Seminário de Mulheres Indígenas em Mato Grosso do Sul – Luta, Resistências e Autonomias. O evento, realizado em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e com a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), será no dia 29 de março. As inscrições já estão abertas e são gratuitas.

O evento é aberto para mulheres indígenas e não indígenas. Clique aqui para fazer sua inscrição.

De acordo com o Professora Beatriz Landa, coordenadora da Rede de Saberes na Uems, o evento vai oportunizar discussões sobre temas ligados à saúde, educação, cultura, retomada de territórios, sustentabilidade, Movimentos Indígenas e Ensino Superior.

“Há discussões que englobam todas as mulheres, no entanto, há especificidades que dizem respeito apenas às mulheres indígenas. Esses temas devem ser colocados em pauta”, explica.

De acordo com a Rede de Saberes, atualmente, 55% dos alunos indígenas matriculados nos cursos de graduação da Uems e da UFGD são mulheres.

O evento contará três mesas de debate com a participação de rezadeiras, lideranças femininas, participantes de Movimentos de Mulheres Indígenas (Aty Kuña), professoras, estudantes indígenas de graduação e pós-graduação, além de profissionais da Saúde das aldeias e terras indígenas de diversos municípios do Estado.

Programação – Dia 29 de março

Manhã – 08h00

Local – Anfiteatro da UFGD/ Campus

Jehovasa

Mesa: Mulheres Indígenas em Mato Grosso do Sul: desafios e perspectivas

Floriza da Silva – Ñandesy Kaiowa – Reserva Jaguapiru, em Dourados – MS.

Jacy Duarte Vera – Professora Guarani da Aldeia Paraguasu, em Paranhos – MS.

Mestre Zuleica da Silva Tiago – Enfermeira Terena.

Neide Salvador – Vice-cacique da Terra Indígena Lalima, em Miranda – MS.

Mediadora: Mestranda Dercy Viana (UFGD)

Tarde – 13h30

Local – Anfiteatro da UEMS

Apresentação Cultural

Jehovasa

Mesa: Mulheres Indígenas e Ensino Superior

Roseli Aquino – Ñandesy Kaiowá – Aldeia Panambizinho, em Dourados – MS.

Clara Almeida – Mestranda Kaiowa na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), em Foz do Iguaçu – PR.

Mestre Teodora de Souza – Professora Guarani do Movimento de Professores Guarani e Kaiowa.

Mediadora: Mestranda Daniela Lorenço Gonçalves (UFGD)

Noite – 19h00

Local – Anfiteatro da Uems

Apresentação Cultural

Jehovasa

Mesa: Organizações e Movimentos Indígenas

Leila Rocha – Aty Kuña – Liderança Guarani da Terra Indígena Yvu Katu, em Japorã – MS.

Flávia Arino – Liderança Kaiowa – Retomada Aty Jovem (RAJ), Caarapó – MS.

Maria Dalva de Souza Fonseca – Aldeia Mãe Terra, em Miranda – MS.

Mestre Maria de Lourdes Elias – Professora Terena do Movimento de Professores Terena.

Mediadora: Arleti Martins (UEMS)

Tatiane Queiroz – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Veja Também

Comentários