Rede de Gestão Estratégica discute processo interno de Comunicação

Comunicadores e membros da Rede buscam melhorias no intercâmbio de informações.

Campo Grande (MS) – Com o intuito de estimular e ampliar a troca de informações entre os membros da Rede de Gestão Estratégica e assessores de comunicação do governo foi realizada, nessa terça-feira (29.8), a quarta reunião bimestral da Rede de Gestão Estratégica de 2017, no auditório da Secretaria de Governo e Gestão Estratégia (Segov). O evento contou com a participação dos pontos focais, setorialistas e assessores de imprensa das secretarias, fundações e autarquias do governo estadual. Além de apresentar e integrar os participantes, o evento também discutiu alternativas para melhorar o processo de comunicação interno da Rede.

“Foi uma ótima oportunidade para conhecer e entender o processo de gestão estratégica do governo. Isso ampliou minha visão e vai me ajudar, inclusive, a desempenhar um trabalho mais alinhado às diretrizes”, destacou Keila Oliveira, assessora de imprensa da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). “Essa integração dos comunicadores com os membros da Rede ajuda a extrair o que se tem de melhor nas secretarias levando as ações ao conhecimento da população”, completou Kátia Juliane, assessora de comunicação da Fundação Escola de Governo (Escolagov).

O evento também contou com duas palestras, da área de marketing e assessoria de imprensa, no intuito de apresentar aos membros da rede as atribuições e desafios enfrentados pela equipe de comunicação que atua nas pontas. “Para avançar o governo precisa de integração e o desafio deste encontro de hoje é justamente buscar alternativas para melhorar nosso processo interno de comunicação”, concluiu o superintendente de Gestão Estratégica da Segov, Thaner Nogueira.

Sobre a Rede de Gestão Estratégica

A Rede de Gestão do Estado de MS conta com aproximadamente 150 servidores e tem como objetivo criar mecanismos para a Gestão orientada para resultados. Com coordenação centralizada na Secretaria de Estado de Governo (Segov) possui execução e suporte descentralizado em todas as Secretarias, tendo como resultado comprometimento e alinhamento da liderança em torno de uma estratégia única e apoio às Secretarias para a definição de suas prioridades e organização das rotinas.

Texto e Fotos: Jéssika Machado – Secretaria de Governo e Gestão Estratégica (Segov)

