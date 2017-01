Rede Comper inicia campanha Liga Antimosquito nesta terça-feira

A Rede de Supermercados Comper lança neste ano a nona edição de sua campanha Liga Antimosquito, com o intuito de orientar a população de Campo Grande, principalmente os clientes de suas lojas a respeito da combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, febre chicungunya e zika vírus. A abertura da campanha nas lojas Comper será realizada em evento às 9h, no Hipercenter Jardim dos Estados, sendo que funcionários e clientes poderão prestigiar.

De acordo com Fernanda Bardauil, gerente de relacionamento da Rede Comper, durante a abertura da campanha, equipe do CCEV (Centro de Controle de Endemias e Vetores), o prefeito Marquinhos Trad (PSD) e o secretário municipal de Saúde, Marcelo Luiz Brandão Vilela estarão presentes, além dos 12 gerentes das lojas Comper, 24 agentes antimosquito que trabalharão ativamente no desenvolvimento das ações. Gustavo Pereira, filho de Beto Pereira, diretor do Grupo Pereira, o médico veterinário Mário Xavier e alguns diretores da Rede.

Há oito anos a Rede Comper vem realizando a campanha Agente Antimosquito pelos bairros em que as lojas estão localizadas em Campo Grande. Também promove palestras em escolas e panfletagem aos clientes para conscientizá-los sobre a prevenção ao mosquito.

Neste ano, Beto Pereira conseguiu o apoio da ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande) para que as empresas cadastradas na associação também desenvolvam ações no sentido de minimizar a transmissão das doenças provocadas pelo Aedes aegypety, principalmente a dengue. "É um trabalho com resultados positivos que decidimos compartilhar com outras empresas para juntos podermos dar um basta nesse inseto que causa muita dor de cabeça", dispara Pereira.

Durante o lançamento da campanha, empresas parcerias como Café 3 Corações, Natubom, Johnson (que divulgará produtos que podem combater o mosquito) e Laboratório Sabin (funcionários farão aferição de pressão, testes de bioimpedância e glicemia, entre outros) estarão no local à disposição de todos.

