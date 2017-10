Recursos extras liberados pelo governo dão fôlego para o comércio no fim de ano, aponta Fecomércio

O saque era possível no caso de aposentadoria ou em idade superior a 70 anos. - Divulgação

O anúncio do governo federal de liberar recursos do PIS/Pasep a idosos animou os comerciantes de Mato Grosso do Sul. Segundo a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio-MS (IPF-MS), Daniela Teixeira, uma parcela dos R$ 9,47 bilhões vai ajudar a aquecer as vendas no comércio do Estado às vésperas das comemorações de fim de ano.



“Qualquer forma de renda extra tende a impactar significativamente a economia, trazendo consigo expectativas mais otimistas para o consumidor e para os empresários. Uma vez que as expectativas são positivas, estas podem se reverter em ações concretas, como no processo de recuperação da economia e em um melhor Natal”, afirma.



Os recursos são de um benefício que vigorou de 1971 a 1988 e que beneficiava os trabalhadores com os rendimentos. O saque era possível no caso de aposentadoria ou em idade superior a 70 anos. Cerca de oito milhões de pessoas não sacaram o recurso na época e ainda hoje possuem direito ao benefício. O governo assinou a medida provisória 791/2017, que permitiu a homens de 65 anos e mulheres de 62 anos o saque do valor.



Daniela Teixeira lembra ainda que a liberação de outros recursos como o abono salarial, referente ao exercício 2017/2018 e que totalizará R$16,9 bilhões, além da segunda parcela do 13º dos aposentados e aos trabalhadores de uma forma em geral, em novembro e dezembro, garante um fôlego ainda maior ao comércio.



Mas a economista faz um alerta. “Por se tratar de rendas temporárias, devem ser utilizadas com cautela, para que não aumentem os riscos de inadimplência, em função do desequilíbrio orçamentário”.