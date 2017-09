Recursos do Estado e da União garantem construção de 4 pontes de concreto em Tacuru

Com investimentos de R$ 3,3 milhões do Governo do Estado e da União, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, garantem a construção de quatro pontes de concreto em Tacuru. Das travessias pensadas para o município, duas já foram entregues e duas estão em execução.

Com 22 metros de comprimento por seis de largura e ao custo de R$ 902,7 mil, a ponte da estrada do Assentamento Água Viva de Tacuru já está disponível à população. Outra travessia que também já foi entregue pelo Governo é a que fica na Estrada Gramado – possui 12 metros de extensão por seis de comprimento e custou R$ 879,3 mil.

As duas pontes que estão em construção devem ser entregues no próximo semestre. Uma fica sobre o Córrego Nhupu Guassu, no Assentamento Vitória da Fronteira. A obra, que custa R$ 688,4 mil, está 46% concluída. Outra travessia que segue em execução, com 82% de conclusão, fica sobre o Rio Tacuru. O projeto prevê investimento de R$ 833,1 mil.

Para o governador Reinaldo Azambuja, as construções objetivam o desenvolvimento e o progresso da cidade.

O Governo do Estado prevê investir mais de R$ 104 milhões na construção de 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

