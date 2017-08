A Escola Superior de Advocacia promove nesta terça-feira, dia 15 de agosto às 19h, a palestra "Recurso de estrito direito (Especial e Extraordinário) no Novo CPC". Quem profere é Sergue Barros, professor de Processo Civil da Universidade Anhanguera e pós-graduado em Direito Público pela Universidade Anhanguera/Uniderp. O evento será na sala da ESA/MS com carga horária de 4h/aula e as inscrições podem ser feitas via internet.

