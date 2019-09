Recurso adicional de R$ 335 milhões do FCO será aplicado integralmente no setor rural

Campo Grande (MS) – O setor rural de Mato Grosso do Sul contará, ainda neste ano, com mais R$ 335 milhões em recursos do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste). A decisão foi anunciada após reunião do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis, nesta segunda-feira, dia 23.

Jaime Verruck, secretário do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar explicou que diferente do setor empresarial, não havia mais recursos disponíveis, por isso o Conselho decidiu aplicar no setor rural o valor adicional que o governador Reinaldo Azambuja conseguiu trazer para o Estado.

Do valor total aportado para o setor rural (R$ 335 milhões), uma parcela (R$ 120 milhões) destina-se especificamente para atender projetos de suinocultura e o restante (R$ 215 milhões) para propostas em geral. Entretanto, o secretário explica que já existe um volume elevado de projetos em tramitação.

No âmbito do setor empresarial existe saldo de R$ 263 milhões para serem aplicados em novas propostas, portanto o setor continua aberto para receber pedidos de financiamento.

O prazo para alocação dos recursos é até 15 de dezembro, portanto caso sobre recursos serão aceitas novas propostas.

