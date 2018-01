Recuperação da MS-338 segue em ritmo acelerado e previsão é liberar o fluxo na próxima segunda-feira

A rodovia passa atualmente por trabalhos de recapeamento em 60,2 km de extensão, com investimentos da ordem de R$ 43,6 milhões de recursos próprios do Governo - Divulgação

As obras de recuperação da rodovia MS-338, no trecho que liga Santa Rita do Pardo a Bataguassu, seguem em ritmo acelerado, informou a Diretoria de Empreendimentos Viários (Demv) da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). Engenheiros da Agência Central, de Campo Grande, estiveram na manhã de hoje (11.1) no local, onde discutiram as soluções para recuperar o trecho e liberar a passagem de veículos.

De acordo com o coordenador em exercício da Diretoria, Arsil Silva Garcez, com uma previsão otimista em relação às chuvas a rodovia poderá ser liberada já na segunda-feira (15). “Se as chuvas derem trégua podemos liberar o trecho já na segunda-feira. Estamos trabalhando em ritmo intenso. Lá vamos aproveitar parte do desvio que já havia sido feito e também faremos duas rampas, que permitirão a liberação do tráfego enquanto a parte que desmoronou poderá será refeita ao mesmo tempo”, explicou.

A rodovia MS-338 foi totalmente interditada na quarta-feira (10) após o rompimento completo das galerias pluviais que ainda seguravam parte da pista. A MS estava parcialmente interditada desde o dia 2 de janeiro, quando o tráfego estava liberado apenas um veículo por vez. Desde então, uma empresa contratada pelo Governo do Estado vinha fazendo o monitoramento da pista e já havia realizado um desvio.

A rodovia passa atualmente por trabalhos de recapeamento em 60,2 km de extensão, com investimentos da ordem de R$ 43,6 milhões de recursos próprios do Governo. Com a atual restauração, a pista também receberá um sistema de drenagem reforçado em alguns pontos, o qual já foi previsto à época da realização do projeto executivo de recapeamento.