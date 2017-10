Recuperação da MS-156 reduz tempo de viagem e reforça compromisso do Governo de MS com desenvolvimento do Estado

A recuperação põe fim à falta de segurança no trecho de cerca de 70 km por onde passam milhares de pessoas todos os dias

Campo Grande (MS) – Compromisso com as pessoas e com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Isso é o que move o trabalho dos servidores e prestadores de serviço do Governo de Mato Grosso do Sul. Com objetivo de alavancar a economia regional, o governador Reinaldo Azambuja determinou a recuperação total da MS-156, no trecho que liga os municípios de Caarapó a Amambai. Ao todo estão sendo investidos R$ 55 milhões que estão garantindo ainda a segurança dos motoristas que trafegam diariamente pela região.

A recuperação da rodovia está em fase de execução, sob supervisão da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). A obra é uma reivindicação da classe produtora, por se tratar de rodovia usada para escoamento da produção de soja e beneficia a todos, uma vez que em más condições ela obriga ao desvio de trajeto por Ponta Porã, acrescentando 70 quilômetros à viagem.

O vendedor Marcel Ribeiro Quintas, 42 anos, mora em Dourados, mas sempre transita pela MS-156. “Venho muito a Caarapó entregar cesta básica. A estrada aqui era de dar vergonha, péssima mesmo. Com a recuperação, o serviço está rendendo melhor. Eu ando o Mato Grosso do Sul inteiro e posso dizer que esse governo está reformando bastante rodovia importante, não é só aqui. Em tudo o que eu estou vendo, o governo está trabalhando, fazendo muita coisa boa. As estradas para o escoamento de soja, pro lado do cabeceira do APA, nas aldeias, Dourados a Porto Cambira, e muitas outras. E isso é bom porque melhorar pra gente também. Da mais segurança”, falou.

João Carlos de Freitas, 40 anos, que controla o Pare e Siga da rodovia, disse que a obra foi ligeira. “Começaram faz dois meses e já tá quase pronta. A obra foi ligeira mesmo, bonito de se ver. Pessoal aqui trabalhando duro, construindo 5 quilômetros por dia. Impressionante. Eu moro em Amambai e posso dizer que essa estrada estava muito esburacada, abandonada, provocando diversos acidentes. Agora ta show. Governo está de parabéns por levar melhores condições, principalmente pras pessoas que trabalham e passam aqui todo dia”, declarou.

Seo Francisco, de 55 anos, mora em Naviraí, mas passa toda semana na MS-156 a trabalho. Ele conta que já sofreu acidente na rodovia antiga e que essas obras precisam continuar expandindo para todas as regiões do Estado. “Estava feia essa estrada. Impossível de passar. Tinha dia que a gente preferia fazer a volta por Ponta Porã para não ter dor de cabeça. Já estourei pneu aqui em buraco, de noite com chuva, já fiquei com carro estragado, mas agora está ficando bom, yá tranquilo para passar”, frisou.

Caio Sanches, 21 anos, conta que passa de moto na rodovia sempre. Ele mora em Caarapó e precisa fazer o deslocamento por conta do seu trabalho. “Todo dia praticamente eu estou por aqui, todo final de semana também. De moto parece que a coisa piora. Os raios da minha moto tão tudo amassados ainda. A situação aqui era péssima, estava horrível. Nesse trecho de Caarapó Amambai, para você ter uma ideia, eu gastava um tempo médio de viagem de 1h30. Agora, com a recuperação da rodovia, que ainda não terminou, mas falta pouco, estou fazendo em 45 minutos”, relatou.

MS-156

A recuperação do trecho de 74 quilômetros da MS-156, entre Amambai e Caarapó, é uma reivindicação antiga da região, devido as condições em que estava o pavimento asfáltico. A obra de R$ 53 milhões foi contratada em junho e está em ritmo acelerado, com a empresa vencedora do lote estimando que será concluída em no máximo um ano, embora a previsão contratual seja de 18 meses.

“O desenvolvimento do Estado é um compromisso da nossa gestão com as pessoas que moram em Mato Grosso do Sul. Essa reconstrução da MS-156, inclusive com tecnologia nova, vai garantir um pavimento de qualidade, mais seguro e com conforto para os usuários. O investimento com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul) não só melhora a capacidade do tráfego, mas gera desenvolvimento na região e da mais segurança aos motoristas que passam por aqui todos os dias”, declarou Reinaldo Azambuja.

O prefeito de Amambai, doutor Bandeira, reforça que a MS-156 interliga 15 municípios do Conesul e do Sul do Estado. Partindo de Amambai, a pedido as lideranças políticas locais, a obra emprega mais de 100 trabalhadores da cidade e fortalece a economia do município, aumenta o giro do comércio e do setor imobiliário.

“A reconstrução da 156 é um benefício muito grande pra nós da região, não só de Amambai, mas todos do Conesul. Essa rodovia é uma importante rota de escoamento do agronegócio. A produção de soja, pecuária, toda a nossa produção em geral é escoada pela MS 156. Além de ser um importante corredor de escoamento do nosso município é ainda nosso principal acesso a Dourados e Campo Grande, que são os maiores municípios aqui do estado”, explicou Bandeira.

Texto: Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues.

