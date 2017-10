Recuperação da Bacia do Taquari já tem recursos garantidos

Um decreto que regulamenta a conversão de multas aplicadas pelos órgãos ambientais federais em serviços de recuperação de áreas degradadas. O documento foi assinado pelo Presidente Michel Temer, no último final de semana, durante o II Encontro Carta Caiman, em Miranda, no Refúgio Ecológico Caiman.

Entre essas várias medidas na área ambiental, está a que assegura recursos para recuperação da Bacia do Taquari, que há décadas sofre com o processo de assoreamento. O valor é parte dos R$ 4,6 bilhões em multas ambientais federais que serão convertidas em ações de preservação ambiental.

Em seu discurso durante o evento o governador Reinaldo Azambuja falou da importância da medida.

Reinaldo também enfatizou o papel do homem pantaneiro no processo de preservação do Pantanal, e defendeu a criação de mecanismos que remunere os produtores rurais que pratiquem as atividades de maneira sustentável.

Além de assinar o decreto que regulamenta a conversão de multas em serviços de recuperação, também foram assinadas a Medida Provisória que estabelece regras para as compensações ambientais em unidades de conservação, e anunciadas a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai e a criação do Comitê Interministerial do Taquari.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)