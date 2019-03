Reclamações de consumidores leva Procon Estadual a autuar lotérica e loja de confecções

Campo Grande (MS) – As reclamações de consumidores levaram as equipes do Procon/MS, a atuar uma casa lotérica na Capital e uma loja de confecções, no shopping Bosque dos Ipês, onde foram verificadas várias infrações a leis estaduais.

Para o superintendente do órgão, Marcelo Salomão, o consumidor está mais informado e consciente dos seus direitos, e consequentemente denunciam mais possíveis falhas na relação de consumo.

Falta de instalações sanitárias adequadas para clientes; não fornecer senhas eletrônicas com registro do horário de entrada e saída; não dispor de exemplar do Código de Defesa do Consumidor além de não expor indicativo com número do disque-denúncia (151) do Procon foram algumas das irregularidades encontras na Casa Lotérica que também funciona como correspondente bancário.

Já na loja de confecções, onde o alvará de localização, além de ser provisório, estava vencido, foram encontrados produtos expostos ou sem preços, ou com indicativo de um valor que não foi confirmado pela fiscalização.

Marcelo Salomão explicou que as infrações caracterizam o não cumprimento de oferta e ausência de informação verdadeira de maneira a não induzir o consumidor a erro.

