Recém criada, Comissão do Advogado Publicista agenda próxima reunião para dia 10

A recém-criada Comissão do Advogado Publicista da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), agendou reunião para o dia 10 de agosto, às 14 horas.



Em menos de um mês de criação, a Comissão já realizou seu primeiro encontro e prepara várias ações para defender a advocacia publicista do Mato Grosso do Sul.



Na pauta da próxima reunião estão os temas que merecem análise e deliberação urgente dos membros da comissão.

A Comissão foi criada no dia 7 de julho, e no último dia 1° de agosto realizou debate com a participação do Presidente da Comissão do Advogado Publicista da OAB/GO, Juberto Ramos Jubé.

