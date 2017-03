O prazo para entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda 2017 encerra-se no dia 28 de abril.. Muitos contribuintes já anteciparam a entrega.

Segundo a Receita Federal, até a última sexta-feira, às 17h, foram entregues 72.008 declarações de Imposto de Renda Pessoa Física no Estado de Mato Grosso do Sul. O totasl esperado de declarações no Estado é de 390.000 declarações.

No Brasil, foram entregues 5.448.128 declarações, com estimativa de 285 milhões até o prazo final.

