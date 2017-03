Receita Federal e Sescon-MS promovem ação para orientar sobre IR Pessoa Física

Declarar o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) é uma tarefa que ainda tira o sono de muitos brasileiros. Cheio de detalhes e com mudanças implementadas a cada ano, o preenchimento do formulário demanda cuidado e exatidão, pois erros considerados simples podem levar o contribuinte à malha fina. Para esclarecer as principais dúvidas da população na hora de prestar contas à Receita Federal do Brasil (RFB), o Sescon/MS (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do MS) em parceria com a Receita Federal, CRC-MS e Pátio Central Shopping, realiza pelo 5º ano consecutivo a Campanha Declare Certo 2017. Os mutirões gratuitos de orientação sobre o IRPF ocorrem ao longo de março e abril em diversas regiões do país. Em Campo Grande, o mutirão será nos dias 23, 24 e 25 de março no Pátio Central Shopping, das 10h às 18h.

Com o slogan “Evite problemas com o Leão, procure a orientação de um empresário contábil”, diretores do Sescon/MS, auditores da Receita Federal, diretores do CRC e acadêmicos monitorados por profissionais vão atender a população de Campo Grande nos dias 23, 24 e 25 de março no Pátio Central Shopping, no centro da capital.

Mudanças

Na declaração deste ano, passa a ser obrigatório informar o CPF de dependentes com 12 anos completos até 31 de dezembro de 2016. Antes a idade mínima era 14 anos. A intenção da Receita Federal é diminuir o risco de fraudes e a inclusão do mesmo dependente em diferentes declarações. “A cada ano, o Fisco investe mais em procedimentos de segurança e cruzamento de dados para garantir a veracidade das informações prestadas pelo contribuinte. Por isso é tão importante procurar a orientação de um empresário contábil e evitar erros”, destaca o presidente do Sescon/MS, Francisco Gonçalves.

Outros dois pontos demandam atenção em 2017. O primeiro atinge aqueles que participaram do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária ano passado. De acordo com o presidente do SESCON/MS, esses contribuintes terão de apresentar declaração retificadora do ano-calendário 2015 ou cairão na malha fina. O segundo ponto diz respeito àqueles que possuem bens e direitos no exterior. “Nesse caso, o contribuinte deverá entregar a Declaração de Capital Brasileiro no Exterior 2017 (CBE), mas o prazo termina bem antes, no dia 05 de abril”, alerta.

A Receita também divulgou mudanças tecnológicas para este ano. Não será preciso baixar dois softwares – o Programa Gerador da Declaração (PGD) e o Receitanet, usado para transmitir o documento –, pois o download será feito em conjunto. O sistema também vai recuperar automaticamente os nomes quando os CPFs ou CNPJs forem informados no formulário, facilitando o preenchimento da declaração.

Para o delegado da Receita Federal, Edson Ishikawa, é importante esse trabalho de esclarecimento, pois evita que contribuintes caiam na malha fina. “A Receita Federal vem a anos realizando um trabalho de aproximação com a população e essa ação é importante para que o contribuinte tenha a orientação e caso tenha pendências um tempo hábil para regularizar a situação e não cair na milha fina”, explicou.

Serviço: Campanha Declare Certo – IR 2017

Dias: 23, 24 e 25 de março de 2017 Horário: 10h às 18h

Local: Pátio Central Shopping

Mais Informações: 3029-6094

