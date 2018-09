Receita Federal apreende 842 kg de lidocaína no Aeroporto de Guarulhos

A Receita Federal apreendeu 842 quilos (kg) de lidocaína, anestésico local usado em procedimentos médicos, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A carga, procedente da China, foi interceptada ontem (19) em operação conjunta com a alfândega do aeroporto.

Segundo a Receita, a lidocaína pode ser misturada à cocaína para dar sensação de alto grau de pureza à droga. A carga não tinha licença de importação. Como a procedência e o tipo de embalagem levantaram suspeitas desde a conexão em Paris, na França, a carga foi monitorada até a chegada em São Paulo.

A Receita Federal aplicou testes de reagentes químicos e ficou comprovada a existência da substância anestésica.