Receita Federal abre processo seletivo para contratar peritos em Corumbá

Inscrições terminam dia 17 - Ilustração

A Alfândega da Receita Federal do Brasil em Corumbá abriu processo seletivo para preencher 17 vagas de perito. As áreas de especialização são de Minas (2); Mecânica (2); Eletrônica (2); Química (2); Agronomia (2); Engenheiros de diversas áreas, para arqueação na determinação do peso da mercadoria a granel importada ou a ser exportada (7).

As inscrições devem ser realizadas até 17 de maio, das 13h30 às 17h30, no Gabinete da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Corumbá - MS, Rua Cuiabá nº 581, Centro,Corumbá - MS.