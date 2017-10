Receita faz, no Porto de Santos, a maior apreensão de cocaína do ano

A alfândega da Receita Federal no Porto de Santos fez hoje (23) a maior apreensão de cocaína no ano. Na ação, que contou com a participação da aduana francesa, foi feita a captura de 32 bolsas com aproximadamente 936 kg de cocaína.

A droga estava acondicionada dentro de dois contêineres em um carregamento de folhas de pasta de celulose. O destino final da carga seria o Porto de Le Havre, na França.

Segundo a Receita Federal, os criminosos podem ter se utilizado de uma técnica conhecida como “rip-off loading”, na qual a droga é inserida em uma carga regular, mas sem o conhecimento do seu proprietário.

As investigações agora ficarão a cargo da Delegacia de Polícia Federal em Santos, para onde foi levada o entorpecente. De acordo com a Receita Federal, em 2017 já foram apreendidas quase 10 toneladas de cocaína.