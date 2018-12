Receita encontra 363 quilos de cocaína em tambores com óleo de laranja no porto

A Alfândega da Receita do Porto de Santos encontrou 363 kg de cocaína escondidos em uma carga de óleo de laranja prestes a ser exportada para a cidade de Antuérpia, na Bélgica.

A carga foi selecionada por meio de critérios objetivos de análise de risco e inspeção não intrusiva. Houve, também, a sinalização positiva do cão de faro, informou a Assessoria de Comunicação Institucional da Receita.

Em um contêiner carregado com tambores metálicos contendo óleo de laranja, foram identificados dois tambores com padrão e cor diferentes dos demais e um terceiro, no mesmo padrão da carga lícita, mas com a tampa aberta.

No interior desses tambores, foram encontrados vários tabletes de cocaína, cobertos com sacos de açúcar reciclados, além de um pouco de água misturada com resíduos do produto exportado.

O peso total dos tabletes atingiu 363 kg. A carga estava prestes a ser embarcada em um navio destinado ao porto de Antuérpia, na Bélgica.