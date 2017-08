Receita e PF apreendem R$ 2 milhões em contrabando no Porto de Itaguaí

A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, apreendeu produtos contrabandeados que estavam escondidos em um contêiner no Porto de Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro.

A carga vinha dos Estados Unidos e continha grande quantidade de relógios, notebooks, instrumentos musicais, vinhos, material esportivo, além de perfumes de várias marcas.

Algumas caixas continham medicamentos e suplementos alimentares que os agentes suspeitam ser de uso proibido no país. O valor estimado das mercadorias passa dos R$ 2 milhões.

Informações de inteligência indicavam que a carga teria sido despachada em território norte-americano com destino à capital fluminense. O documento de trânsito indicava se tratar de produtos pessoais decorrentes de uma mudança, por isso sem cobrança de impostos e taxas.

A Polícia Federal instaurou inquérito para identificar os envolvidos tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) será acionada para fazer a avaliação dos medicamentos e suplementos alimentares.

As mercadorias apreendidas serão submetidas à pena de perdimento e os envolvidos responderão pelos crimes de contrabando e descaminho.

