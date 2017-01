Receita apreende 645 kg de cocaína em porto de Santa Catarina

Agentes da Receita Federal da Alfândega de São Francisco do Sul (SC) apreenderam cerca de 645 quilos de uma substância semelhante a cocaína. A droga estava escondida em meio a carga de um contêiner que seria embarcado em um navio que partiria hoje (25), do Porto de Itapoá, no norte catarinense, com destino à Bélgica.

O produto estava embalado em tabletes espalhados por 24 bolsas. As equipes de vigilância da Receita o encontraram durante uma ação de rotina, quando conferiram se o conteúdo de 36 contêineres batiam com as declarações de exportação. Ao abrir um recipente que transportava madeira compensada para a Europa, os agentes se depararam com as bolsas contendo o pó branco parecido com a cocaína.

A suspeita é que a substância tenha sido colocada no contêiner sem o conhecimento do dono da carga de madeira, mas só a investigação que está a cargo da Polícia Federal (PF) apontará os envolvidos. Toda a carga suspeita já se encontra em posse da PF.

A última apreensão de drogas no Porto de Itapoá ocorreu em setembro de 2016, quando a Receita Federal e a Polícia Federal encontraram 40 quilos de cocaína escondidos em um contêiner. Em outras localidades, grandes quantidades de drogas têm sido apreendidas pela Receita e pela PF.

No último dia 18, no Porto de Santos (SP), 590 quilos de cocaína foram encontrados em um recipiente com sacas de amendoim que também tinha como destino o Porto de Antuérpia, na Bélgica.

