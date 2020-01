Recapeamento na 13 de Maio é retomado e Salgado Filho será a próxima frente de serviço

A primeira etapa do recapeamento da Rua 13 de Maio está se concluindo e na próxima sexta-feira deve chegar ao cruzamento com a Avenida Fernando Correia da Costa. A próxima frente de serviço será na Avenida Salgado Filho, abrangendo 1,5 km, trecho entre as avenidas Eduardo Elias Zahran e Noroeste.

A melhoria integra o planejamento definido com a concessionária Águas Guariroba que fará um novo pavimento nas ruas onde a rede de água com tubulação cimento amianto será substituída por PVC.

Ano passado o recapeamento foi feito na Rua 13 de Maio num trecho entre a Avenida Eduardo Zahran e a Rua João Pedro de Souza, mas o serviço foi interrompido para adequações na rede de água, houve necessidade de remendos profundos onde além da remoção do asfalto, houve necessidade de refazer a base e com isto garantir durabilidade no asfalto. Neste planejamento a revitalização abrangeu 1,4 km da via, mas como parte da segunda etapa do Reviva Campo Grande, a 13 de Maio será recapeada em toda a sua extensão até Rua Júlio Dittmar.

Antes da 13 de Maio, foi recapeamento um trecho de quase um quilômetro da Rua Antônio Maria Coelho (entre as avenidas Américas e Ernesto Geisel); a última quadra da Hélio de Castro Lima até terminar na Avenida Costa e Silva. Até agora, já foram executados 20 quilômetros de recapeamento em trechos de ruas onde houve a troca da rede de água. Receberam asfalto novo a 14 de Julho (da Avenida Consolação até a Avenida Fernando Correa da Costa); Pernambuco; Arthur Jorge; Euclides da Cunha; Avenida América; Silveira Martins; Winston Churchil e General Nepomuceno.