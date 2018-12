Recapeamento está concluido e ruas Guia Lopes e Brilhante terão corredor exclusivo em 2019

No trajeto, além dos já mencionados 3,3 quilômetros de recapeamento, foram implantados 2 quilômetros de drenagem - Divulgação/PMCG

Há uma semana o Exército deu os últimos retoques, com a conclusão de três remendos profundos, e concluiu o recapeamento das ruas Guia Lopes e Brilhante. São 3,3 quilômetros, entre a Avenida Afonso Pena e o terminal Bandeirantes, primeiro trecho do corredor sudoeste do transporte coletivo, que abrangerá ainda a avenidas Marechal Deodoro e Bandeirantes.

Na faixa à esquerda, que servirá de corredor de ônibus, foi aplicado um asfalto de maior resistência, polimerizado. A partir de abril de 2019, será executado o piso rígido nos cinco locais onde serão implantadas estações de pré-embarque, rampas de acessibilidade no meio-fio das esquinas e algumas bocas de lobo.

Caberá a Prefeitura instalar a infraestrutura (sinalização e as estações) para implantação do corredor exclusivo do transporte coletivo. Estão programadas estações nas esquinas com a Rua Paissandu (na Rua Guia Lopes); Círiaco Maymone; Aduê Rezek e Manoel Cavalcanti Proença. Os projetos estão em processo de licitação.

O cronograma de execução da obra, segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, teve de ser prolongamento por uma série de fatores, desde problemas climáticos a intercorrências normais quando se faz uma intervenção em uma via comercial (sem grandes interdições), de grande movimento, como a Brilhante.

“É uma obra estrutural, que exigiu, em muitos trechos, não apenas aplicar um novo pavimento, mas também refazer a base, os chamados remendos profundos”, explica.

Outra dificuldade, que contribuiu para atrasar a obra, foi a falta de um cadastro atualizado sobre a rede subterrânea de água e fibra ótica existente na região.

“Muitas vezes a abertura de valetas para implantação da drenagem danificou adutoras, redes de fibra óticas, que não constavam no cadastro”, explica o secretário. Cada ocorrência desta natureza exigiu a mobilização da concessionária para fazer os reparos e revisão do projeto.

No trajeto, além dos já mencionados 3,3 quilômetros de recapeamento, foram implantados 2 quilômetros de drenagem. Foi instalada uma rede de tubulação para ligação com a drenagem já existente na Avenida Salgado Filho e em dois ramais da Vila Jacy, por onde a enxurrada escoará até o Rio Anhandui. A conexão foi feita por três ramais, um de 943 metros pelas ruas Hermenegildo Pereira/José Paes de Farias; um segundo, de 275 metros, desceu a Gabriel Cubel e entrou 95 metros na Bandeirantes.

Licitação contratada

Na edição desta quarta-feira (12) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), foi publicado o extrato do contrato firmada pela Prefeitura com a Sitran Engenharia e Sinalização, empresa vencedora da licitação que vai executar a sinalização horizontal e vertical da Guia Lopes e da Brilhante. Serão investidos R$ 469.815,77 na Brilhante e R$ 107.139,37 na Guia Lopes.

