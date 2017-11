Recapeamento e reparos no canal do Segredo interditam trechos de ruas na área central

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta os motoristas para alguns pontos de interdição em ruas da área central, onde a Prefeitura executa serviços de tapa-buraco, microrrevestimento asfáltico e recupera um trecho da canalização do Córrego Segredo, danificado depois das últimas chuvas.

Na Avenida Mato Grosso, onde está sendo feito a recapeamento, está interditada a pista sentido Parque dos Poderes/centro, o trecho entre a rotatória da Nelly Martins e a Rua Paulo Coelho Machado (antiga Furnas). A Agetran sugere como opções de tráfego as ruas Abrão Julio Rahe e Manoel Inácio de Souza.

Também está interditada, para os reparos que antecederão o recapeamento, a Rua Dom Aquino, entre a José Antônio e a 13 de Maio.

Desde as primeiras horas da manhã, as equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos trabalham na recuperação de um trecho do canal de contenção do Córrego Segredo (na Avenida Ernesto Geisel, quase esquina com a 26 de Agosto).

Em função da concentração de trabalhadores e equipamentos, o trânsito foi fechado na pista sentido centro/Cabreúva, entre as ruas 26 de Agosto e João Rosa Pires. Os motoristas devem seguir mais uma quadra, entrar na Avenida Noroeste e, para voltar, seguir pela Ernesto Geisel, João Rosa Pires ou Avenida Afonso Pena.