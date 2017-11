Recapeamento das principais avenidas de Dourados será presente de Natal do Governo do Estado para o município

Foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira, dia 09, o resultado da licitação para obras de recapeamento de uma das principais avenidas de Dourados, a Marcelino Pires.

De acordo com a publicação, o governo do Estado irá investir só nesta obra cerca de R$ 11 milhões.

O secretário de Estado de Infraestrutura Marcelo Miglioli explicou que este é um compromisso de campanha do Governador Reinaldo Azambuja com a população douradense.

Miglioli explicou que além da Hayel Bon Faker que já foi recapeada, e da Marcelino Pires, também serão recapeadas a Weimar Torres e a Joaquim Teixeira Alves, e que essas obras trarão uma série de benefícios aos usuários das vias, ao comércio e até mesmo ao cofres da Prefeitura.

Todas as principais avenidas do Centro de Dourados serão recapeadas com recursos próprios do Governo do Estado, num total de R$ 36 milhões. O secretário afirmou que até o Natal espera dar o início em todas as obras no município.

Nesta quinta-feira foi divulgado apenas o resultado da licitação, já homologado, que teve como vencedora a empresa Concrenavi Concreto Usinado Navirai Ltda.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)