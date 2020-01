Recapeamento da Avenida Mato Grosso agrada motoristas

Campo Grande (MS) – O anúncio da revitalização da Avenida Mato Grosso, feito nesta semana pelo governador Reinaldo Azambuja, agradou motoristas e motociclistas de Campo Grande. Acostumados com o asfalto “remendado” pelo serviço de tapa-buracos, os condutores acreditam que uma nova capa de pavimento na via pode dar mais segurança e conforto para o trânsito de um dos principais caminhos da Capital.

“Aqui nesse trecho o asfalto está feio”, diz o entregador Derli Caetano Apolinaro, de 63 anos, sobre a passagem entre as ruas 13 de Junho e Vinte e Cinco de Dezembro. “Ando muito de moto entregando flores, umas oito horas por dia, e sei que buracos podem derrubar os motociclistas. Por isso, um recapeamento sempre melhora”, completa.

A revitalização da avenida, que deve ser feita entre a Rua Ceará e a Avenida Presidente Ernesto Geisel, também agradou o personal trainer Moisés Guimarães Soares, 45, que utiliza a Mato Grosso quase que diariamente para levar o filho à escola. “Aqui o trânsito é intenso e o asfalto é bem irregular”, define ele ao dizer que um novo asfalto melhora o tráfego de veículos.

O taxista Antônio Carlos Amaral, 49, que tem ponto fixo em frente a um tempo religioso, diz que “alguns pedaços (da avenida) estão bem feios”. “Esses dias tinha um buraco bem ali que se você fosse desviar quase batia em quem tivesse vindo junto”, conta sobre uma falha já corrigida no pavimento.

Trabalhadora autônoma, Lígia Pereira, 35 anos, também aprova o investimento em infraestrutura. “Bem melhor um asfalto novo do que um tapa-buracos, que eu penso que gasta mais dinheiro, porque faz mais e mais, e deixa a rua toda remendada”, pensa. “Está aprovada essa ação”, completa.

Revitalização

Durante vistoria a obras em Campo Grande, nesta semana, o governador Reinaldo Azambuja anunciou a realização de mais dois empreendimentos na Capital: a revitalização da Avenida Mato Grosso e a criação de uma nova rota de acesso ao bairro Moreninhas, uma das regiões mais populosas da cidade.

“Pactuamos duas parcerias que, ao meu ver, são fundamentais. Primeiro: toda a revitalização da avenida Mato Grosso, que é algo extremamente importante. O Estado vai fazer essa revitalização. E também pactuamos com a prefeitura que vamos dar novo acesso às Moreninhas. É um sonho antigo das Moreninhas ter uma nova rota, um novo acesso”, afirmou governante.

O detalhamento de ambos os projetos será feito no lançamento do pacote de obras do Governo Presente, previsto para março. “São ações que mostram que juntos vamos fazer muito mais. É a parceria que dá certo”, destacou Reinaldo Azambuja.

Em diversos trechos, Avenida Mato Grosso é tomada por desníveis e remendos

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues