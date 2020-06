Recapeamento começa na Rodolfo José Pinho e na 4ª chega a Francisco dos Anjos

A Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta terça-feira (23), na Avenida Rodolfo José Pinho, região urbana do Centro, terceira frente de serviço prevista no projeto que prevê a execução de 25 quilômetros em 21 vias - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta terça-feira (23), na Avenida Rodolfo José Pinho, região urbana do Centro, terceira frente de serviço prevista no projeto que prevê a execução de 25 quilômetros em 21 vias. Nesta quarta-feira, a Rua Franscisco dos Anjos, no Pioneiro, começa a ser preparada para o recapeamento. Receberão novo pavimento o trecho de 869 metros, da Avenida Filinto Muller até a Rua Ana Luiza de Souza.

Na Rodolfo José Pinho o recapeamento começou por um trecho de 480 metros, que vai dá Avenida Eduardo Elias Zahran até a rotatória com a Rua dos Vendas. O serviço se estenderá numa extensão de 1 .610 km até a confluência com a Rua Sebastião Lima. O trajeto tem um trânsito Intenso porque é um dos principais eixos viários de ligação do centro com bairros localizados ao longo das margens das avenidas Três Barras, José Nogueira Vieira e Bom Pastor.

Na região urbana do Centro, serão feitos 4,8 km de recapeamento, abrangendo além da Rodolfo José Pinho, as Ruas Chaadi Scaff, Amazonas e em dois trechos da Rua Amazonas (da Ceará até a Rua Bahia e da 13 de Maio até a Rua Padre Crippa).

Também nesta terça-feira teve continuidade o recapeamento da Avenida Marinha, na Coophavila 2, com reparos e retirada do pavimento antigo. Na Avenida José Nogueira Vieira estão sendo feito reparos nas bocas de lobo e em seguida , os acessos às ruas transversais receberão asfalto novo . Numa nova etapa , o recapeamento concluído até perto da rotatória da Avenida Marques de Pompal) será estendido até o cruzamento da Rua Soldado PM Reinaldo Almeida, no Arnaldo Figueiredo.