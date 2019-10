Recapeamento chega a Euclídes da Cunha e Salgado Filho será a próxima a receber frentes de trabalho

Começou o recapeamento de uma das mais tradicionais vias comerciais de Campo Grande, a Rua Euclides da Cunha. Ela receberá novo pavimento numa extensão de 1,3 quilômetro, da Rua 25 de Dezembro até a Ceará. O serviço é executado de forma gradativa, quadra por quadra, para comprometer o mínimo possível a circulação de veículos e, consequentemente, o movimento comercial.

O recapeamento da Euclides da Cunha foi antecipado, depois de concluído o serviço na Hélio de Castro de Maia, porque ainda estão sendo feitos remendos profundos (trechos onde será preciso refazer a base do asfalto) na Rua 13 de Maio . A 13 já recebeu pavimento novo até a Rua João Pedro de Souza, mas está programado um novo pavimento até a Avenida Fernando Correa da Costa.

Na medida que a concessionária Águas Guariroba conclui a substituição da rede de água em cimento amianto por PVC, são feitos remendos e realizada a fresagem do asfalto antigo.

Salgado Filho

Depois da Euclides da Cunha e da 13 de Maio, a frente de recapeamento voltará para a região no entorno da Avenida Salgado Filho. Serão executados dois trechos no prolongamento da Rua Hélio de Castro Maia, que a partir do cruzamento com a Avenida Costa Silva passa a se chamar Winston Churchill, abrangendo 990 metros até chegar na Avenida Bandeira.

Nesta mesma região, está previsto o recapeamento de 1,5 Km da Avenida Salgado Filho, entre as avenidas Eduardo Elias Zahran e Noroeste, e mais 2,8 km, entre as Calógeras e Tiradentes.

Como parte deste planejamento da Águas Guariroba de troca da rede de água, até o final de 2020 serão executados 60 quilômetros de recapeamento nas sete regiões urbanas de Campo Grande. Já estão prontos 7 km, abrangendo trechos da Arthur Jorge; 14 de Julho; Pernambuco; Avenida Consolação, Antônio Maria Coelho e Hélio de Castro Maia.

Com recursos do Projeto de Mobilidade Urbana, está sendo recapeada a Avenida Bandeirantes e nos próximos começa a obra a Rua Bahia, entre as Avenidas Afonso Pena e Coronel Antonino. Equipes da empreiteira vencedora da licitação já estão fazendo as sondagens na rede de drenagem da avenida, antes de iniciar o serviço.

No Bairro Nova Lima, está em andamento a duplicação e recapeamento da Avenida Zulmira Borba. No Jardim Anache, semana passada foi refeito o pavimento de um trecho da Avenida Lino Villacha, acesso ao Hospital São Julião.

Ainda neste mês, será licitada a execução de 25 km de recapeamento, investimento de R$ 18 milhões, recursos do Finisa. Um dos trechos previstos complementa o recapeamento da Rua Pernambuco (da Ceará até a Rua Bahia e da 13 de Maio até a Padre João Crippa).