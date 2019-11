Recapeamento chega a 9ª frente de serviço, na Rua Winston Churchil

Com a intervenção na Rua Winston Churchill, iniciada no último final de semana, começou a 9ª frente de recapeamento em vias da cidade onde a Águas Guariroba está substituindo a rede e os ramais das ligações domiciliares. A rua, ligação entre as avenidas das Bandeiras e Costa e Silva, vai receber pavimento novo em toda sua extensão (870 metros). Esta é a primeira manutenção após 40 anos que a via foi asfaltada, no final dos anos 70.

Juntas, as frentes de serviço, em andamento e as já concluídas, somam quase 12 quilômetros (11,9 km), 20% dos 60 quilômetros de recapeamento programados para serem executados até o final de 2020.

O servidor aposentado Francisco Silva, que se mudou para o bairro (o Jardim América) em 1979, um ano antes da Winston Churchill ser asfaltada, testemunhou a movimentação das máquinas e trabalhadores nesta segunda-feira. Ao longo de quase quatro décadas, a única manutenção feita na rua foi tapa-buraco. “Não havia espaço para tanto remendo”, informa.

Depois de concluído o recapeamento da Winston Churchill, a frente de serviço se deslocará para a Rua Silveira Martins, numa extensão de 1,4 km, entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua dos Andradas. Depois, se deslocará para a General Nepomuceno Costa (1,4 km, da Duque de Caxias até a Julio de Castilho); Avenida América ( 1km, da Avenida Noroeste até a Santos Dumont) e outro trecho da Antônio Maria Coelho, este de 800 metros, entre as avenidas América e Ernesto Geisel.

A Antônio Maria Coelho já foi recapeada entre as ruas Furnas e Mato Grosso e mais recentemente, da 25 de Dezembro até a Ceará. Dentro do Reviva Campo Grande, será recapeado o trecho entre a Ernesto Geisel e a 25 de dezembro, fechando todo o trajeto.

Até agora, foram executados e estão em andamento, dentro deste planejamento em parceria com a Águas Guariroba, quase 12 quilômetros de recapeamento, abrangendo as Ruas Arthur Jorge (da Mato Grosso até a Avenida Rachid Neder); Antônio Maria Coelho (da 25 de Dezembro até a Ceará); Avenida Consolação; 14 de Julho (da Consolação até a Fernando Correa da Costa);Pernambuco; Euclides da Cunha e 13 de Maio.