Recapeamento avança na Rodolfo José Pinho e frente de serviço começa na Francisco dos Anjos

Mesmo com a previsão de chuva em pontos isolados na tarde quinta-feira (25), com o tempo firme até por volta do meio-dia, as três frentes de recapeamento estão sendo executadas em Campo Grande que avançaram. Na Avenida Rodolfo José Pinho, o serviço começou no segundo trecho,a partir da rotatória da Rua dos Vendas. Até a hora do almoço uma pista já tinha recebido pavimento novo, além dos limpa roda do primeiro trecho já recapeado, entre a Avenida Eduardo Elias Zahran e a Rua dos Vendas.

Na região urbana do Anhanduizinho, teve continuidade a fresagem do asfalto antigo da Rua Francisco dos Anjos que será recapeada numa extensão de 869 metros, da Avenida Filinto Muller até a Rua Ana Luiza de Souza. Nesta mesma região, que receberá 4,6 km de recapeamento Avenida Senador Filinto Muller (com 1,2 km de extensão); a Rua da Calendário ( 866 metros entre as ruas Benjamin Chaia e do Boticário); dos Jasmins (866 metros , ligação da Rua do Bonsucesso e a Avenida Fábio Zahran).

No Conjunto Aero Rancho, será recapeada a Avenida Rachel Queiroz, da Rua da Divisão até a Avenida Gunter Hans. Em parceria com o Governo será recapeado um trecho da Rua da Divisão entre a Raquel de Queiroz e a Avenida Graça Aranha); além das ruas Taumaturgo e Carimbó. Com recursos de emenda parlamentar, num projeto que ainda será licitado, receberá asfalto novo outras ruas na região do Aero Rancho: Avenida Campestre, ruas Santa Quitéria, Lagoa da Prata e da Divisão ( entre a Eva Perón e a Avenida Graça Aranha.

As frentes de recapeamento iniciadas (que incluem ainda as avenidas Marinha e José Nogueira Vieira), fazem parte do projeto que prevê 25 km de recapeamento em 21 ruas espalhadas por cinco regiões urbanas da cidade, investimento de R$ 16,7 milhões.