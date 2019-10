Recapeamento avança na 13 de Maio; Euclides da Cunha e Hélio de Castro receberão as próximas frentes de serviço

Até agora, foram executados, dentro deste planejamento da Águas Guariroba, quase 6 quilômetros de recapeamento - Foto: Divulgação

Com a conclusão do recapeamento na Rua Antônio Maria Coelho, a frente de serviço se deslocou para a Rua 13 de Maio, que receberá um novo pavimento numa extensão da 1,4 km, entre as avenidas Eduardo Elias Zahran e Fernando Correa da Costa.

O trabalho está concentrado no trecho entre as ruas Anibal de Toledo e João Pedro de Souza. A obra integra o planejamento definido com a Águas Guariroba, que vai refazer o asfalto em trechos das vias onde a rede de água com tubulação em cimento amianto será trocada por encanamento de PVC. Até dezembro de 2020, está prevista a execução de 60 quilômetros de recapeamento.

O recapeamento na Rua 13 de Maio, iniciado no último dia 4, está sendo feito de forma mais lenta, segundo explicação de engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, porque se constatou, após o teste de resistência , a existência de vários trechos com base comprometida. Nestes locais foi preciso fazer remendos profundos.

Depois de concluído o recapeamento da 13 de Maio, as próximas frentes de serviço serão na Rua Euclides da Cunha (1,3 km, da 25 de Dezembro até a Rua Ceará). Em seguida, as equipes vão se deslocar para a Rua Hélio de Castro Maia, um trecho de 950 metros, da Avenida Salgado Filho até a Rua Planalto.

A Rua 13 de Maio está inserida dentro da segunda etapa do Reviva Centro, num projeto financiado pelo BID, que prevê o recapeamento do restante da via, da Avenida Fernando Correa da Costa até o trecho final onde se encontra com a Rua Julio Dittmar.

Até agora, foram executados, dentro deste planejamento da Águas Guariroba, quase 6 quilômetros de recapeamento, abrangendo a Rua Arthur Jorge (da Mato Grosso até a Avenida Rachid Neder); Antônio Maria Coelho (da 25 de Dezembro até a Ceará); Avenida Consolação e 14 de Julho (da Consolação até a Fernando Correa da Costa).