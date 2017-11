Rebelião em presídio no Paraná termina após presos libertarem reféns

INTERNACIONAL EUA e Coreia do Sul fazem exercício militar, em mostra de força contra Pyongyang

ESPORTE Gatito falha, Botafogo perde em casa para o Atlético-PR e estaciona no 6º lugar

ESPORTE Irlanda segura empate com a Dinamarca antes de decidir vaga na Copa em sua casa

GERAL Sete pessoas são mortas em favela na região Metropolitana do Rio

INTERNACIONAL Porta-voz do chanceler do Irã diz que Arábia Saudita quer desestabilizar região

Enquete

Mesmo com todas as campanhas de conscientização no trânsito, qual infração você continua a cometer?

Dirigir em velocidade acima da permitida Desrespeitar o sinal do semáforo Beber e dirigir Usar o celular ao volante Votar Resultados