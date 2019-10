Rebeldes houthis do Iêmen libertam 290 presos

Os rebeldes houthis do Iêmen libertaram 290 prisioneiros, incluindo 42 que sobreviveram a um ataque saudita contra um centro de detenção, informou nesta segunda-feira, 30, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Os libertados não fazem parte dos 2 mil prisioneiros que os rebeldes dizem ter capturado no fim de semana. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.